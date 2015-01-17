Rrugaçi shpon për hobi gomat e 30 makinave në një rrugë
Lajmifundit / 17 Janar 2015, 18:23
Soft
Një rrugaç është kapur nga kamerat fuke shpuar në mënyrë të pashpjegueshme gomat prej më shumë se 30 makinave në një rrugë të mbuluar me borë.
Policia pranoi se nuk e di pse njeriu kishte vënë në shënjestër automjetet, duke çarë gomat me një mjet të mprehtë, teksa vuri re se ai ecte me një grua në Moskë, Rusi, citon lajmifundit.al.
Videoja, e regjistruar nga një kamera e sigurisë, u është treguar pronarëve të automjeteve me shpresën se dikush do të jetë në gjendje të identifikojë rrugaçin ose të ofrojë një shpjegim.