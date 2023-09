U arrestuan për krime zgjedhore, lirohet drejtori dhe 4 vartësit e tij në Cërrik

Gjykata e Elbasanitka rrëzuar kërkesën e prokurorisë për masën “Arrest me burg” për të 5 të arrestuarit e Cërrikut, ish-drejtori i zjarrfikëses dhe 4 vartësit.

Gjqtarja dhe masën e sigurisë “Arrest shtëpie” për 5 personat e arrestuar disa ditë më parë ndërkohë që seanca është zhvilluar me dyer të mbyllura.

36-vjeçari, Artion Taçi me detyrë drejtor i zjarrfikëseve në qytetin e Cërrikut u arrestua në të njëjtën kohë me Agiano Dinoshi, me detyrë punonjës i tatim taksave në Bashkinë Cërrik; Adnand Xhelili, me detyrë punonjës i Shërbimit Zjarrfikës ne Bashkinë Cërrik; Alban Shima, me detyrë Përgjegjës i OSHEE në Cërrik dhe Armand Gjoka, me detyrë punonjës i Shërbimit Zjarrfikës në Bashkinë Cërrik, të gjithë banues në Cërrik.

Mësohet se Taçi kishte mbi 5 muaj që përgjohej nga policia, pra të paktën që në prill të këtij viti dhe gjithçka nisi pas denoncimit të një qytetari.

Më herët për mediat u bë me dije se para dhe pas zgjedhjeve ai ka biseduar me mbi 40 persona të cilët mendohet se i ka ndihmuar të shmangin detyrimet ligjore që ata kishin në lidhje me masat e sigurisë për mbrojtjen nga zjarri ne bizneset e tyre.