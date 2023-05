Nita merr mesazhe agresive nga Zhaklina dhe reagon sërish: Ke shkel gjakun e një kombi

Zhaklin Lekatarit nuk po i del e keqja me reagimin e Nita Latifit për statusin që bëri kur ishte në Serbi. Nita, ka zbuluar se ish-opinionistja e ‘BBV’ i ka dërguar mesazhe zanore të njëpasnjëshme, që përcillnin agresivitet

“Znj.Lajkatari nuk paska limit! Voice mesazhet e njëpasnjëshme plot agresivitet dhe frustrim që m’i ka dërguar nuk besoj që kanë me i kry punë me shpëtu prej turpit që e ka mbuluar.

Gjithsesi un nuk po e shoh të nevojshme me u marr me të ngaqë besoj mesazhin e ka marrë nga shumë shqiptarë, sidoqoftë më vjen keq për pozitën që e ka nxjerrë veten dhe urrejtjen që ka marrë, kshtu është kur shkel në gjakun e një kombi që e quan të vetin.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Është injorancë e nivelit milionsh me krahasu viktimën e përdhunimit të luftës me një viktimë të kërcënimeve në internet. Sado që viktima është viktimë, për disa gjana ti ki zgjedhje, ajo s’ka pasur…eh ajo ndoshta nuk ka me ta falë”, shkruan Nita.

Kujtojmë se përplasja mes tyre nisi pasi Nita e quajti “hipokrizi të gjallë” veprimin e Zhaklinës, e cila shkoi në Beograd dhe u shpreh se është “shumë e sigurt në vend ku s’ka shqipe”.

Njerëzit u revoltuan me veprimin e Zhaklinës, duke e cilësuar si provokim komentin e saj se ndihet “e sigurtë në një vend ku s’ka shqipe”, ndërkohë që bëhet fjalë për një nga vendet më pak miqësore me shqiptarët, përgjegjëse për krimet më të dhunshme në historinë e Kosovës.

Ndërkohë, komentuesit shprehen se Zhaklina është me dy fytyra, pasi më parë e ka cilësuar Nitën si “Shote Galica”, ndërsa tani e quan “pseudo-këngëtare”.