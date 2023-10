Nis vaksinimi kundër gripit në Shqipëri, ministrja e Shëndetësisë: Shpërndahen mbi 260 mijë doza

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale zhvilloi një vizitë pranë Qendrës Shëndetësore nr.1 në Tiranë, prej ku edhe njoftoi se ka nisur vaksinimi kundër gripit stinor dhe rreth 260 mijë doza janë shpërndarë në gjithë Shqipërinë.

“Janë 260 mijë doza vaksinash që janë siguruar për të gjitha qendrat shëndetësore në mbarë vendin. Instituti i Shëndetit Publik së bashku me Operatorin e Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor janë duke mundësuar shpërndarjen pranë mjekëve të familjeve, duke diagnostikuar gjithë grupet e riskuara. Janë të ftuar, dhe u bëj thirrje që t’u drejtohen qendrave shëndetësore me qëllim që të bëjnë dozën e vaksinës kundër gripit,” – u shpreh Ministrja Koçiu.



Sipas këshillave të mjekëve, doza e vaksinës është mënyra më e mirë për parandalimin e formave të rënda të gripit, dhe ndihmon për një jetë më të shëndetshme gjatë stinës së dimrit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në grupin e personave të rrezikuar bëjnë pjesë individët e moshës së tretë mbi 60 vjeç, Fëmijët nga 6 muajsh deri në 12 vjeç, gratë shtatzëna, personat me sëmundje kardiovaskulare, personat me sëmundje pulmonare apo astëm bronkiale, diabetikët, personat me sëmundje kronike të mëlçisë ose veshkave, të sëmurët me tumor/kancer, personat obezë, personat me imunitet të dobët, etj.