Nis seanca në Apel ndaj Arbër Paplekajt, avokati: U vetëmbrojt

Është duke u mbajtur seanca gjyqësore në Gjykatën e Apelit për ish-efektivi i RENEA-s, Arbër Paplekajn, i cili më 21 prill 2021, qëlloi për vdekje Pjerin Xhuvanin në Elbasan.

Avokati i tij ligjor, Mirash Martini ka treguar gjatë seancës gjyqësore dinamikën e krimit që tronditi vendin pak para zgjedhjeve parlamentare.

“Kam materialin me shkrim prej 44 faqesh. Shkalla e parë duke u bazuar në akuzën e ngritur nga prokuroria, ka ndryshuar cilësimin juridik duke e dënuar me 22 vite burg.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Si pasojë e këtij dënimi ka qenë edhe gabimi i fakteve. U pranua kërkesa jonë për rigjykim të çështjes pjesërisht ku u bënë dy ekspertiza.

Prokuroria paraqiti në gjykim fakte me rrethana jo të vërteta dhe u pranua nga gjykata duke mos pranuar kërkesat tona. Shpresoj që gjykata juaj ta ketë dëgjuar me vëmendje çështjen. Mendoj se me faktet e rrethanat e krijuara jemi shumë afër të vërtetës.

I mbrojturi prej meje ka qenë pjesë e një grupi elektoral që drejtohej nga Arjan Hoxha, vullnetar me njohje të ndërsjellët. Më 21 prill 2021, ky grup marrin nga shtabi elektoral 3 furgona me qira të përkohshme. Kanë filluar të lëvizin, Arbër Paplekaj e Arjan Hoxha kanë qenë në furgonin e parë.