Nipërit dhe daja u qëlluan nga vrasës profesionistë? Dyshime të reja nga atentati në Tiranë, ja kush ishte objektivi i masakrës

Nga të dhënat e para, grupi hetimor dyshon se objektiv i masakrës në lokal në zonën e “Don Boskos” Tiranë ka qenë daja i vëllezërve Erion dhe Blerim Çela.

Bëhet fjalë për 41-vjecarin e plagosur në këtë ngjarje, Edmond Crroj me origjine nga Dibra, i cili është me precedente jashtë vendit në fushën e trafikut të lëndeve narkotike . Autorët dyshohet se i kanë ndjekur prej kohësh lëvizjet e tij dhe kanë pritur rastin që të gjendej bashkë me dy nipërit. Në vendngjarje policia nuk ka gjetur asnjë gëzhojë. Të gjitha kanë mbetur në makinën e autorëve.

Kjo gjë ka përforcuar dyshimet e hetuesve se vrasësit janë profesionistë.

Plumbat e kallashnikovit që erdhën nga jashtë nga një makinë e zezë Benz e-class në ecje e siper, qëlluan për vdekje 35-vjecarin Erion Cela ndërsa mbeten të plagosur, vëllai i tij Blerim Cela, daja i tij Edmond Crroj, miku i vet Arben Dani si dhe 19-vjecari Azbi Selimaj i cili ishte ulur në një tavoline ngjitur me objektivat e atentatit.