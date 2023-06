Ngrihet “shqiponja” te sheshi “Nënë Tereza”, akrobatja performancë të jashtëzakonshme në Ditën e Flamurit

Sot është 28 nëntori, Dita e Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, dhe të gjithë zgjedhin ta festojnë në mënyra të ndryshme.

Akrobatja e njohur, Fiona Rushiti, e cila njihet për performancat e saj në qiell të hapur ka zgjedhur të ngrejë “shqiponjën” te “Sheshi Nënë Tereza”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Së bashku me tifozët kuqezi, pjesë e të cilëve është dhe vetë, ajo ka dhuruar një performancë të jashtëzakonshme, me të gjitha ngjyrat dhe simbolet kuq e zi, ulur mbi shqiponjën dykrenare.

Fiona tregon se realizimi i performacës nuk ka qenë aspak i lehtë dhe shpesh ka menduar se nuk do ia dilte.

“Doja që këtë 28 nëntor të vija si shqiponjë e shqiptarëve”, si dhe për të treguar vlerat dhe bukurinë e flamurit tonë.

Përgatitja e shqiponjës ishte shumë e vështirë sepse është punuar e gjitha me dorë.

Për mua kjo do të jetë një ndër performancat më të veçanta , dhe më të bukura sepse nisi thjesht si një ide. Ka qenë shumë e vështirë gjithë përgatitja e saj, më kanë dalë shumë pengesa rrugës, saqë nga momenti në moment mendoja që do e kisha të pamundur ta realizoja”, tha Fiona.