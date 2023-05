Ngjarje e rëndë/ E moshuar bie në lumin Vjosa, zbardhen detajet e para

Një e moshuar është vetëhedhur në lumin e Vjosës në Përmet.

Policia bën me dije se 73-vjeçarja me iniciale F.D., është nxjerrë nga lumi me ndihmën e efektivëve të policisë dhe banorët e zonës.

Shtetasja F. D. u transportua në spital për të marrë ndihmën mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor i cili po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.