Ngacmoi seksualisht të miturën, arrestohet 60-vjeçari në Tiranë, një tjetër shpallet në kërkim
Policia e Tiranës ka vënë në pranga një 60-vjeçar pasi akuzohet se ka ngacmuar seksualisht një të mitur. Policia njofton se është arrestuar shtetasi A.M. Po ashtu, është shpallur në kërkim një 42-vjeçar, i cili ka tentuar të ngacmojë seksualisht një të rritur.
“Nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr.3 u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit A. M., 60 vjeç, pasi ka ngacmuar seksualisht një shtetase të mitur.
•Më datë 21.03.2021, u referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë dhe punohet për kapjen e shtetasit A. M., 42 vjeç, sepse në rrugën “Pandi Dardha”, ka tentuar të ngacmojë seksualisht një shtetase të mitur. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme”, njofton policia.