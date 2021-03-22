LEXO PA REKLAMA!

Ngacmoi seksualisht të miturën, arrestohet 60-vjeçari në Tiranë, një tjetër shpallet në kërkim

Lajmifundit / 22 Mars 2021, 08:40
Aktualitet

Ngacmoi seksualisht të miturën, arrestohet 60-vjeçari në

Policia e Tiranës ka vënë në pranga një 60-vjeçar pasi akuzohet se ka ngacmuar seksualisht një të mitur. Policia njofton se është arrestuar shtetasi A.M. Po ashtu, është shpallur në kërkim një 42-vjeçar, i cili ka tentuar të ngacmojë seksualisht një të rritur.

“Nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr.3 u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit A. M., 60 vjeç, pasi ka ngacmuar seksualisht një shtetase të mitur.

•Më datë 21.03.2021, u referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë dhe punohet për kapjen e shtetasit A. M., 42 vjeç, sepse në rrugën “Pandi Dardha”, ka tentuar të ngacmojë seksualisht një shtetase të mitur. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme”, njofton policia.

