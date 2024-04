Nga simptomat e shtatzënisë tek preferenca e gjinisë së bebit, Sara flet pa 'dorashka'

Dy ish-banorët e "BBV3" Sara Gjordeni dhe Bardhi krijuan një romancë brenda shtëpisë më të ndjekur në Shqipëri.

Pak ditë më parë dyshja dha lajmin e ëmbël për publikun teksa rrëfyhen se janë në pritje të një bebushi dhe se së shpejti do të bëhen prindër.

Sakaq, ditën e sotme, Sara Gjordeni ka krijuar një pyetësor në rrjetin e saj social të Instagramit teksa është pyetur dhe rrëfyer për gjëra nga më të ndryshmet, nisur që nga ‘Big-u’ deri tek shtatzënia e saj, simptomat e shtatzënisë e deri tek preferencat e gjinisë që Bardhi do për bebushin.

Fillimisht ajo është shprehur se ka tension të ulët dhe marramendje, ethe dhe një uri të papërshkrueshme.

E ndërsa për preferencat e bebushit? Dihet tashmë, si shumica e prindërve që mami do djalë e babi do vajzë edhe Bardhi do një bebushe vajzë ndërsa Sara do një djalë…

Më tej Sara është pyetur se sa muajshe shtatzënë është dhe ish-banorja u përgjigj se sipas vizitave të bëra rezulton të jetë 7 javëshe dhe jo 4 siç fillimisht e ka deklaruar.