Nga propozimi për qeveri hije tek Zgjedhorja/ Debati i plotë në mbledhjen e PD

Mbledhja e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike është shoqëruar me diskutime dhe debate mes deputetëve demokratë. Në nisje të mbledhjes, kryetari i Grupit, Gazment Bardhi është ndalur tek Komisioni i Reformës Zgjedhore, duke u shprehur se nuk do të ketë asnjë negociatë për bashkëkryetarin, ku sipas tij, grupimit të Lulzim Bashës mund t’i lejohet që të përfaqësohet vetëm me një anëtar.

Ndërkohë, nga diskutimet e zbardhura nga News24, deputeti Agron Gjekmarkaj ka bërë një propozim për radikalizim të aksionit. Ai është shprehur se reagimi i ndërkombëtarëve është i vakët, pavarësisht se është muaji i katërt i aksionit.

Ndërkohë nga ana tjetër, deputeti Dashnor Sula ka thënë se “duhet të kemi propozimin e një qeverie në hije, ku të jenë figura të pastra opozitare”.

“Askush nuk e mendon që Sali Berisha të behët kryeministër dhe ne që të jemi përballë Ramës një alternative duhet të kemi një qeveri në hije me figura të pastra”, ka thënë Sula.

Por tre deputetë kanë braktisur mbledhjen, pas një debati me Tritan Shehun, i cili ka deklaruar se nuk duhet të dalin diskutimet që zhvillohen brenda mbledhjes. Bëhet fjalë për deputetët Helidon Bushati, Agron Gjekmarkaj dhe Dashnor Sula.