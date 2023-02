Nga ‘Mushka’ ‘tymi’ dhe ‘çokollata’, kodet që përdorte rrjeti i trafikut të drogës (Zbardhet dosja)

Zbardhen detaje nga dosja hetimore në lidhje me operacionin antidrogë që u finalizua falë bashkëpunimit të Antimafias Italiane dhe Policisë Shqiptare, për të cilin SPAK lëshoi 21 urdhërarreste. Kujtojmë se nga këto arrestime janë ekzekutuar 15 masa.

Në dosjen hetimore, tregohet se si funksiononte dhe organizonte grupi kriminal i shqiptarëve dhe shtetasve të huaj, për të organizuar trafikun.

Kështu, përcaktohet se në banesën e Alfred Lulit u gjetën dhe sekuestruar 5 fletore dhe fletë të shkruara me dorë, me numra, sasi dhe emra e llogari të aktivitetit të shitjes së drogës. Nga ekzaminimi i këtij dokumentacioni u konstatua se bëhej fjalë për një kontabilitet të pjesshëm që lidhej me periudhën korrik 2015-2017. Në to shihet se përdorej gjuhë e koduar me simbole dhe fjalë që tregonin sasitë dhe llojin e lëndës narkotike.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Konkretisht, simboli S tregon për lëndën narkotike të llojit marijuanë me origjinë nga Spanja, ndërsa simboli A tregon për lëndën narkotike të llojit marijuanë nga Shqipëria. Po ashtu simboli H, flet për substancë narkotike e llojit kokainë, ndërsa fjala ‘tym’ ose ‘çokollatë’, flet për hashashin. Ndër të tjera, në kodin e përdorur nga ky grup kriminal ishte dhe fjala ‘copë’ që përdoret për të treguar 1 gramë, ndërsa fjala ‘pako’ përdoret për të treguar 1 kg. Mes të tjerash në dosje përcaktohet se fjala ‘lek’, monedhë shqiptare për të treguar monedhën në euro, ndërsa fjala “Mushka” përdoret për të treguar korrierin e ngarkuar për transportin e drogës ose parave.