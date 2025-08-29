Nga anonim në oligark! Skema e 45-vjeçarit që iu sekuestruan 26 milionë euro pasuri, investime marramendëse
45-vjeçari me identitet të dyfishtë Olsi Meta alias Kristian Koni, i dënuar më parë për “Vrasje me paramendim” dhe “Trafikim të lëndëve narkotike”, kryer në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, është vënë nën hetim nga organet ligj zbatuese ditën e djeshme (28 Gusht) me dyshime të forta për pastrim parash.
Investimet në bizneset e tij, kryesisht në fushën imobilare, kanë sjellë edhe dyshime të forta se bëhet fjalë për pastrim parash në vlera të mëdha, rreth 26.5 milionë euro.
Olsi Meta alias Kristian Koni dyshohet se po i sjell paratë nga shitja e lëndëve narkotike dhe me to po investon në ndërtime në Tiranë dhe bregdet.
Në vitin 2021, ai krijoi kompaninë Kriol.al, me objekt aktiviteti që përfshinte një gamë të gjerë, nga eksporti i automjeteve dhe tregtia e pasurive të paluajtshme, deri tek konsulencat menaxheriale, reklamat, tregtia e frutave e perimeve, madje edhe transporti i mallrave.
Dokumentet e siguruara nga gazetarja e Vizion Plus, Blerina Cene tregojnë se pavarësisht mungesës së licencave të transportit dhe aktivitetit konkret në disa fusha, kompania ka xhiruar qindra mijëra euro. Vetëm në vitin 2024, Kriol.al ka dalë me një fitim prej rreth 12 mijë eurosh. Pra, 1 mijë euro në muaj.
Ndërkohë, që në të njëjtin vit firma ka xhiruar gjysmë milioni euro, duke bërë kontrata me kompani të tjera.
Dyshime për call-centera të paligjshme
Burime hetimore bëjnë me dije se Meta dyshohet gjithashtu të jetë i përfshirë në call-centera të paligjshme, aktivitet i ndaluar në vendin tonë për shkak të mashtrimeve dhe skemave të zhvatjes. Adresat e disa kompanive të regjistruara prej tij përkojnë me ato të call-centereve që operojnë në kryeqytet.
Investime në pasuri luksoze
Përveç Kriol.al, në vitin 2023 ai ka hapur edhe një kompani tjetër me objekt të gjerë veprimtarish, që përfshin dhënien me qira të apartamenteve dhe dhomave. Bëhet me dije se Meta ka krijuar një rrjet faturash dhe kontratash me kompani të tjera, duke justifikuar lëvizjen e shumave të mëdha parash.
Hetimet e deritanishme tregojnë se nga aktivitetet e tij, Meta ka arritur të zotërojë prona të shumta në Tiranë dhe bregdet, përfshirë apartamente, vila dhe hotele në zona si Palasa dhe Dhërmi.