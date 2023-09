Nga Anglia në Shqipëri për të sjellë bombola me helium, nisin hetimet për 47-vjeçarin

Një 47-vjeçar, rezident në Angli kishte marrë rrugën në Shqipëri për të sjellë bombola me helium kontrabandë, mirëpo, ky plan i tij nuk ka përfunduar me sukses.

Ai është pikasur nga Policia në Portin e Durrësit dhe është vënë në hetim me akuzën “Kontrabanda me mallra të licencuar”.



Në total, në kuadër të këtij operacioni janë sekuestruar 2 bombola me lëndë kimike (helium) dhe një automjet (furgon).

“Policia Kufitare godet një rast të tentativës për të kontrabanduar në Shqipëri, mallra për të cilat kërkohet licencë.

Sekuestrohen 2 bombola me lëndë kimike (helium) dhe një automjet (furgon).







Procedohet penalisht 47-vjeçari (rezident në Angli), drejtuesi i automjetit ku u gjetën bombolat.

Shërbimet e Policisë në portin e Durrësit, krahas angazhimit maksimal për t’iu ofruar shërbim shtetasve që hyjnë ose dalin nga kjo PKK, vijojnë kontrollet, bazuar në analizën e riskut dhe në inteligjencën policore, për evidentimin dhe goditjen e krimeve kufitare.

Si rezultat i kontrolleve, është goditur një rast i tentativës për të kontrabanduar në vendin tonë, mallra për të cilat kërkohet licencë.

Në vijim të veprimeve për këtë rast, u referuan materialet në Prokurori dhe nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin shqiptar M. M., 47 vjeç, rezident në Angli, pasi gjatë kontrollit në furgonin që drejtonte, janë gjetur bombola me lëndë kimike (helium).

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Kontrabanda me mallra të licencuar”, njofton Policia.