Nga Altin Dumani te Holta Zaçaj, Antony Blinken takohet me “njerëzit e drejtësisë”

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken ka zhvilluar një takim me zyrtarët e drejtësisë.

Bëhet me dije se te “Piramida”, Blinken ka zhvilluar një takim të shkurtër me kreun e SPAK, Altin Dumanin, kreun e Gjykatës së Lartë Sokol Sadushin, kreun e ILD Artur Metanin si dhe me kryetaren e Gjykatës Kushtetuese Holta Zaçaj.

Takimi ka qenë i shkurtër dhe nuk dihet se cili ka qenë mesazhi për njerëzit e drejtësisë, por që ky takim tregon mbështetjen e SHBA për Reformën ne Drejtësi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pas takimit me “njerëzit e drejtësisë”. Blinken ka shkuar në kryeministri, ku do të zhvillojë një takim me kryeministrin Edi Rama dhe ku e pranishme është edhe ish-ambasadorja e SHBA, Yuri Kim e cila tashmë mban postin si zëvendës ndihmës sekretarja kryesore për Çështjet Evropiane.