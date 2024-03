Nga 31 marsi rregulla të reja për hyrje-daljet në Greqi, ambasada në Athinë publikon njoftimin

Ministria e Jashtme dhe ambasada shqiptare ne Athine, publikuan nje njoftim zyrtar ne lidhje me hyrje-daljet ne Greqi prej dates 31 mars 2024.

Sipas njoftimit, rregullat e reja do te jene ne fuqi deri ne daten 31 dhjetor 2024.

Pas komunikimeve të vazhdueshme të Ambasadës Shqiptare në Athinë me institucionet kompetente Greke, ju bëjmë me dije se:

Me Vendimin Nr. ????????????????/????/????????-????????’, publikuar në Fletoren Zyrtare të Qeverisë së Republikës Greke, sot, në datën ???????? ???????????????? ????????????????, mbi "Daljen dhe rihyrjen e shtetasve të huaj të vendeve të treta me leje qëndrimi, afati i vlefshmërisë së të cilave ka përfunduar dhe të shtetasve të huaj të vendeve të treta që kanë aplikuar për pajisje me leje qëndrimi", përcaktohet se:

Gjatë periudhës ????????-????????-???????????????? deri më ????????-????????-????????????????, lejohet dalja në një vend të tretë, jashtë shteteve anëtare të shengenit, dhe rihyrja e shtetasve të vendeve të treta që banojnë ligjërisht në Greqi, mbajtës të:

Një vërtetimi të vlefshëm aplikimi për pajisje për herë të parë ose ripajisje me leje qëndrimi, sipas neneve 10 dhe 11 të ligjit nr. 5038/2023 ose

Një vërtetimi të vlefshëm të posaçëm të qëndrimit të ligjshëm, sipas nenit 16 të ligjit nr. 5038/2023, me kusht që të dalin nga Greqia brenda periudhës së sipërpërmendur dhe të posedojnë pasaportë të vlefshme ose dokument tjetër udhëtimi të njohur nga Greqia.

Nga ky Vendim përfitojnë të gjithë shtetasit shqiptarë që janë në proces aplikimi për pajisje/ripajisje me leje qëndrimi dhe që posedojnë vërtetimin përkatës.

Për më tepër informacion, lutemi, referojuni lidhjes :

https://www.et.gr/api/Download_Small/?fek_pdf=20240201761

Për çdo paqartësi apo informacion shtesë mos hezitoni të kontaktoni Ambasadën në nr. e ????????????-???????????????????????????? ose/dhe nëpërmjet adresës sonë elektronike ????????????????????????????.????????????????????????@????????????.????????????.????????.