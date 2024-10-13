LEXO PA REKLAMA!

Netanyahu i bën thirrje OKB-së: Tërhiq forcat paqeruajtëse nga Libani

Lajmifundit / 13 Tetor 2024, 13:39
Aktualitet

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i kërkoi sot OKB-së të tërheqë forcat paqeruajtëse UNIFIL (Forca e Përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Liban”, nga zonat e luftimit.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i kërkoi sot OKB-së të tërheqë forcat paqeruajtëse UNIFIL nga zonat e luftimit brenda Libanit.

"Guterres është i padëshiruar" thotë Ministri i Jashtëm izraelit,

Ministri i Jashtëm i Izraelit, Israel Katz përsëriti sot se vendi i tij e konsideron Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres një person non grata për shkak të dështimit të tij për të dënuar sulmin raketor të Iranit ndaj Izraelit, të cilin Katz e konsideron sjellje antisemitike që drejtohet kundër Izraelit.

Katz tha më 2 tetor se ai po ndalonte Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres të hynte në vendin e tij sepse ai nuk e dënoi "qartë" sulmin me raketa.

Irani lëshoi më shumë se 180 raketa balistike në Izrael më 1 tetor, duke përshkallëzuar luftën midis Izraelit dhe grupit terrorist Hezbollah në Liban.

