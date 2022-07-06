LEXO PA REKLAMA!

Nesër protesta e thirrur nga Berisha, “blindohet” Kryeministria

Lajmifundit / 6 Korrik 2022, 21:21
Nesër protesta e thirrur nga Berisha, “blindohet” Kryeministria

Ndërkohë, që ditën e nesërme mbahet protesta e thirrur nga Partia Demokratike, në Kryeministri po merren masat. Një ditë para protestës Kryeministria po “blindohet”.

Dera kryesore e godinës së qeverisë po vishet me mbrojtëse metalike. Sipas abc, Kjo masë është marrë në të gjitha protestat e thirrura nga opozita.

Më herët, sot u hoq edhe kërpudha që ndodhet para Kryeministrisë, për të shmangur dëmtimin e saj, pasi në të kaluarat është shënjestruar.

Ndërkaq, protesta e ditës së nesërme do të nisë në orën 19:00. “Shqipëria në rrezik”, është slogani i saj.

Ish-kryeministri Sali Berisha tha sot se protesta do të jetë masive dhe se skenarët janë të qartë, teksa u pyet nga gazetarët nëse do të tentohet hyrja në Kryeministri. 

