Rrezik për përmbytje? Bashkia e Vlorës thirrje qytetarëve: Shmangni parkimin e mjeteve në...

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 21:18
Aktualitet

Rrezik për përmbytje? Bashkia e Vlorës thirrje qytetarëve:

Për shkak të reshjeve të shiut që janë parashikuar në fundjavë, Bashkia e Vlorës i ka bërë apel qytetarëve që të tregohen të kujdesshëm dhe të shmangin parkimin e automjeteve në zonat me risk të lartë përmbytje.

Gjithashtu, bashkia thotë se grupet e punës, do të jenë në terren për të marr masat e duhura.

Njoftimi i Bashkisë Vlorë: Sipas njoftimit të Qendrës Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore, gjatë 24 orëve në vijim qyteti i Vlorës parashikohet të përfshihet nga reshje shiu mesatare deri lokalisht intesive.

Ju lutemi të tregoheni vigjilentë për çdo situatë dhe të respektoni thirrjet dhe këshillat e autoriteteve. Jeni të lutur shmangni parkimin e automjeteve në zonat me risk të lartë të përmbytje.

Grupet tona të punës, bashkë me Ujësjellës Kanalizime në Bashkinë Vlorë, janë angazhuar në marrjen e masave paraprake si dhe do të jenë në terren në monitorimin e situatës duke ndërhyrë sipas rastit nëse do të jetë e nevojshme.

 

 

 

 

 

