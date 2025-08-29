Rrezik për përmbytje? Bashkia e Vlorës thirrje qytetarëve: Shmangni parkimin e mjeteve në...
Për shkak të reshjeve të shiut që janë parashikuar në fundjavë, Bashkia e Vlorës i ka bërë apel qytetarëve që të tregohen të kujdesshëm dhe të shmangin parkimin e automjeteve në zonat me risk të lartë përmbytje.
Gjithashtu, bashkia thotë se grupet e punës, do të jenë në terren për të marr masat e duhura.
Njoftimi i Bashkisë Vlorë: Sipas njoftimit të Qendrës Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore, gjatë 24 orëve në vijim qyteti i Vlorës parashikohet të përfshihet nga reshje shiu mesatare deri lokalisht intesive.
Ju lutemi të tregoheni vigjilentë për çdo situatë dhe të respektoni thirrjet dhe këshillat e autoriteteve. Jeni të lutur shmangni parkimin e automjeteve në zonat me risk të lartë të përmbytje.
Grupet tona të punës, bashkë me Ujësjellës Kanalizime në Bashkinë Vlorë, janë angazhuar në marrjen e masave paraprake si dhe do të jenë në terren në monitorimin e situatës duke ndërhyrë sipas rastit nëse do të jetë e nevojshme.