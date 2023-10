Nëse vuani nga diabeti, ndaloni rreptësisht konsumimin e këtyre ushqimeve

Sipas OBSH-së, diabeti është bërë një sfidë globale shëndetësore, pasi me mbi 422 milionë njerëz në mbarë botën vuajnë nga kjo sëmundje.



Sëmundja jo vetëm që ndikon në shëndetin e përgjithshëm, por gjithashtu rrit rrezikun e kushteve të tjera serioze si sëmundjet e veshkave, sëmundjet e mëlçisë, sëmundjet e zemrës dhe problemet e syve.

Këtu janë disa zgjedhje dietike që individët, veçanërisht ata me diabet, duhet të shmangin për të ndihmuar në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Mielli i rafinuar i grurit: Shumica e miellit të grurit të disponueshëm në treg është shumë i rafinuar, duke hequr lëvozhgën e jashtme, e cila është e pasur me fibra. Ky proces ngre indeksin glicemik të grurit nga 30 në 70, duke e bërë atë të dëmshëm për individët me diabet. Prandaj, ata me diabet duhet të minimizojnë konsumin e miellit të grurit.

Mielli i misrit: Ndërsa misri është një burim i mirë proteinash, mielli i misrit duhet të shmanget nga individët me diabet. Buka e misrit është i lartë në karbohidrate, duke shkaktuar një rritje të shpejtë të niveleve të sheqerit në gjak. Si i tillë, nuk është i përshtatshëm për ata që kërkojnë të menaxhojnë diabetin e tyre në mënyrë efektive.



Mielli i orizit të bardhë: Mielli i orizit është një tjetër ushqim me glicemi të lartë që mund të çojë në rritje të sheqerit në gjak. Mjekët shpesh këshillojnë njerëzit në rrezik të diabetit të kufizojnë konsumin e orizit, pasi ai është i pasur me karbohidrate dhe mund të ndikojë negativisht në kontrollin e sheqerit në gjak.

Karbohidratet e rafinuara: Ushqimet e bëra nga karbohidratet e rafinuara, si buka e bardhë, makaronat e bardha dhe orizi i bardhë, mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në nivelet e sheqerit në gjak. Këto niseshte i nënshtrohen përpunimit të gjerë, duke hequr krundet dhe embrionet e kokrrës. Si rezultat, ato shkaktojnë rritje të shpejtë të sheqerit në gjak. Njerëzit me diabet duhet të shmangin rreptësisht ushqime të tilla dhe t’i konsiderojnë drithërat si alternativa më të shëndetshme.