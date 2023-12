“Nëse paraqitesha në SPAK krijoja precedent”/ Berisha: Do ishte gjëmë për vendin

Ish-kryeministri Sali Berisha në një intervistë për “Opinion” në Klan ka folur lidhur me mosparaqitejn e tij në SPAK.

Berisha tha se nëse do të paraqitej në SPAK do të krijonte një precedent që sipas tij do të ishte një gjëmë për vendin.

Ai thotë se qëndrimi I tij ka qenë në mënyrë të tillë që të mos legjitimojë kurrë një akt të marrjes së pushtetit.

“Nuk ka asgjë të re, në kuptimin që ky është një banditokarci e cila nuk nje kushtetutë dhe ligj. Vendimi i paraqitur nga skapistët e partisë në Parlament është një akti turpshëm, i pashembullt. Nuk kanë shkuar në parlament për të kërkuar, si thotë rregullorja, autorizimin për kufizimin tim të lirisë, por kanë shkuar për të rënduar masat të cilat i vendosën në mënyrë anti-kushtetuese. Ajo ishte një marrje mirëfilltë nga gjykata e pushtetit të parlamentit.

Nëse Kushtetuta përcakton se nuk mund të hiqet liria e deputetit pa marrë autorizimin e Parlamentit dhe askush nuk mund të ndalohet për të lëvizur jashtë shtetit. Kjo mund të bëhej vetëm nëse merrej autorizimi nga Parlamenti. Janë përpjekur të fshihen se nuk është heqje lirie. Nëse unë e zbatoja, unë mbështes një grusht shteti brenda shtetit. Nuk mund të pranojë kurrë shtruarjen e kushtetueses në tavolinat e prokurorit dhe gjykatësit. Ju në një farë mënyre predikoni që të krijohet një nga precedentët më të rrezikshëm, për sot dhe të ardhmen e vendit. Qëndrimi i im ka qenë ky, nuk legjitimoj kurrë një akt të marrjes së pushtetit. Nëse unë legjitimoj këtë unë i bëj një gjëmë këtij vendi për dekada. Nëse unë krijoja precedentit i jepja ,mundësi çdo autokrati që të eliminonte në këtë mënyrë kundërshtarin politik. Ajo është një atentat i rëndë ndaj rendit të një shteti”, tha Berisha.