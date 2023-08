Nëse ndahet nga Princ Harry, Meghan Markle mund të marrë një pasuri marramendëse

Prej disa kohësh në rrjet po qarkullon lajmi se Princ Harry dhe bashkëshortja e tij, Meghan Markle, do të divorcohen.

Mirëpo nisur nga thashethemet për ndarje, të cilat nuk janë konfirmuar dhe as mohuar nga çifti, shtypi britanik ka nisur të mendojë për marrëveshjen paramartesore të çiftit, ndërsa po përflitet se ka një marrëveshje paramartesore për një pasuri marramendëse ndaj dukeshës së Sussex-it,

Sipas disa burimeve të afërt me dyshen Mbretin Charles III nuk ishte dakord me shumën e parave për këtë marrëveshje.

Ndërsa sipas “Daily Mail”, nëse dyshja do të divorcohen Meghan duhet të marrë 80 milionë dollarë si mbështetje për fëmijët e tyre, Lilibeth dhe Archie.

Mirëpo çështja ekonomike nuk do të ishte e vetmja ndërlikim në këtë divorc, pasi Harry do të merrte kujdestarinë e dy fëmijëve të tyre dhe kjo nuk është dakord ndaj edhe ajo do të përpiqet të luftojë për të njëjtën gjë.