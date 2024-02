'Nëse luan mirë mund ta anulloj Eglën…”/ Neda Balluku analizon banorët e rinj të “BBV”

Sot në një emision televiziv ishte e ftuar në studio Neda Balluku. Mbrëmjen e së shtunës u largua Albi Nako dhe Arta Kabashi nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Si e komenton Neda daljen e tyre?

E prisja, shpresoja mos të ndodhte, doja të kishte më shumë hapësirë Albi për t’u zbërthyer. Tek nominimi i dytë e prisja Artën të rrezikuar, unë vetë jam larguar nga një televotim i dytë dhe më vjen keq për konkurrentet që largohen kështu.

Hyrja e banorëve të rinj parë nga sytë e Ballukut?

E kanë më të vështirë sepse është e sigurt që strategjia që ti ke krijuar në mendjen tënde të shkatërrohet për punë ditësh. Është më kollaj kur futesh pa përllogaritje. Kjo vërtetohet edhe nga sjelljet e hyrjeve të reja. Djali i ri ka hyrë me qasjen për t’u bërë faktor. Julia mendoj se do të jetë një personazh që do të lëvizë disa ekuilibra, njerëzve iu jep ndjesinë e Eglës por mua më jep pak ndjesinë e Julit. Nëse luan mirë mund ta anulloj Eglën por që nuk e besoj. Ajo është e përqendruar dhe e fokusuar, po fliste me banorët e tjerë për aleancat, parashikoi sjelljen e banorëve, etj. Nga bateria e prurjeve të reja mendoj se është nga bateritë më të forta.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Banori më i ri Silvi ka pohuar se ka pasur një flirt më Sara Gjordenin jashtë shtëpisë, si e komenton Neda?

Është bërë si e modës që kush hyn aty thotë kam pasur flirt me Sarën. Për mua është turp i madh ta thuash këtë për të marrë vëmendje. Mendoj se është minus i madh në aspektin e lojës për të.