Nënë Liza komenton takimin me kryeministrin Rama: Është mashtrim!

Nënë Liza, simboli i protestës së banorëve të “5 Majit” gjatë një interviste mbrëmjen e djeshme, ka folur për takimin me kryeministrin Rama ku tha se nuk beson asnjë premtim që i bëhet.

“Unë e di që nuk jep shtëpi asgjë ai. Është mashtrim. Qysh se foli, me mua nuk flitet kështu. Ky shtet nuk më gënjen më.

Do i japim shtëpitë tha, pse bën luftë me shtetin. Ti do t’i marrësh shtëpitë tha me taksat e shqiptarëve.

Nuk ka marrëveshje me asnjeri. Unë i dua me shkrim e me vulë e me firmë e me të gjitha gjërat. As është caktuar vendi”, tha ndër të tjera nënë Liza