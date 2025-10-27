Nënë e bir nga Suedia humbën në Llogara, gjenden pas disa orësh kërkime
Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 09:35
Aktualitet
Pas disa orësh kërkimesh intensive, janë gjetur pak para mesnate dy turistët suedezë, nënë dhe bir, të cilët ishin raportuar të humbur më herët gjatë ditës në Parkun Kombëtar të Llogarasë.
Në operacionin e kërkimit u angazhuan forcat e Emergjencave Civile, Agjencia e Zonave të Mbrojtura (ADZM) dhe Policia e Shtetit.
Dy turistët u lokalizuan në vendin e quajtur “Qafa e Thellë”, në një zonë të pyllëzuar dhe me terren të vështirë.
Fatmirësisht, të dy janë në gjendje të mirë shëndetësore - teksa u dërguan në spital për kontroll mjekësor.