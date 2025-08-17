Nëna e Martin Canit përlot me reagimin për vrasjen e 14-vjeçarit në Maliq: “Erald bir, të qaj sot si për tim bir”
Pas ngjarjes tragjike në fshatin Pirg të Maliqit, ku një 14-vjeçar, Erald Xhejo, humbi jetën, ka reaguar nëna e Martin Canit, adoleshentit që u vra në nëntor të vitit të kaluar në shkollën “Fan Noli” në Tiranë.
Në një mesazh prekës të shpërndarë në rrjetet sociale, ajo shprehet:
“Unë jam mami i Martin Canit, djalit që humba në nëntor në shkollën Fan Noli. Atë mëngjes e përcolla për në shkollë si gjithmonë, me sytë e tij të bukur plot jetë dhe buzëqeshjen e tij të ëmbël, por nuk e dija se ajo ishte hera e fundit që e shihja. Kur mora vesh për tragjedinë e Erald Xhejos ndjeva të njëjtën dhimbje dhe plaga ime u hap përsëri. Nuk mund të qëndroj e heshtur pasi e di dhimbjen e ikjes së një fëmije në mënyrë aq të pafajshme dhe mizore. Heshtja nuk është zgjidhje, sepse ajo vret. Dje ishte Martini, sot ishte Eraldo, nesër mund të jetë fëmija yt. Edhe sa Martina apo Eraldo duhet të ikin që shteti të reagojë? Erald bir, të qaj sot si për tim bir.”
Reagimi i saj ka shkaktuar emocione të forta dhe ka rikthyer vëmendjen tek siguria e fëmijëve dhe përgjegjësia e institucioneve për të parandaluar ngjarje të tilla tragjike.