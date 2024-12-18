Nëna e Martin Canit mes lotësh në protestë: Të japin dorëheqjen nga shkolla e deri te ministrja
Po mbahet protesta për vrasjen e Martin Canit rreth një muaj më parë.
Në fjalën e saj, mamaja e Martinit, ka kërkuar dorëheqjen e të gjithë atyre që nuk mbrojtën dot vogëlushin e saj.
Nëna e Martinit kërkoi dorëheqjen duke nisur nga institucionet e shkollës të cilat nuk funksionuan deri tek ministrja e arsimit, Ogerta Manastirliu dhe Edi Rama të cilët i bëri përgjegjës për humbjen e adoleshentit.
“E kam rritur me vuajtje. Por ma morën endrrat, shpresën, jetën, më morën gjithçka që kisha. Kërkojmë me shpirt të japin gjithë dorëheqjen nga dera e shkollës deri në ministri deri te Edi Rama. Kush nuk e mbrojti Martinin. Martini ishte i qeshur dhe i përpiktë në gjithçka. Të hiqet ministrja. Dua dorëheqjen e ministres. Ku ishte mësuesja kujdestare. Nuk bënë asgjë për ti ndarë me Marion. Dua drejtësi për Martinin dhe Luisin. Luisi është djali im tani. Shyqyr na fali zoti atë.
Të japë dorëheqjen ai që nuk është i aftë për punën. E kam rritur me vuajtje kam qëndruar pa punë vetë vetëm që ta rris dhe ta edukoj Martinin. Por ma morën, ja morën ëndrrat. Ma morën shpresën, më morën jetën gjithcka që kisha. Kërkojmë me thellësinë e shpirtit të japin të gjithë dorëheqjen, kushdo që nuk e mbrojti Martinin. Ishte një fëmijë i buzëqeshur, nuk kam fjalë ta përshkruar. Ishte i veçantë, kishte ëndrra të mëdha, shkonte çdo ditë në ndeshje, kishte ëndrra thoshte “Do të bëhem si Ronaldo”. Nuk ishte ashtu si shkoi kjo historia, vetëm lot kam, vetëm qaj dhe rënkoj.
Ku janë nënat, nuk jam vetëm nëna e Martinit, por e gjithë fëmijët. Zemra ime është e thyer, por Martinat e tjerë të mbrohen” tha nëna e Martinit.