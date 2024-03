Në vend të parave merrnin kokainë/ Skema, si Lorela shfrytëzonte të miturat për prostitucion

Janë zbardhur detaje të reja nga hetimet e autoriteve greke për 31-vjeçaren shqiptare, Lorela Kapaj, e cila akuzohet se së bashku me shokun e saj, një 34-vjeçar grek, rekrutonin vajza të mitura të cilat shfrytëzoheshin për prostotucion.

Sipas hetimeve, Lorela ndihmonte një vajzë 15-vjeçare greke me iniclaet Th.Dh. dhe një 17-vjeçare shqiptare me inicialet M.L. për të gjetur klientë për prostitucion. Sipas dosjes hetimore, të miturat shpesh herë në vend të parave “paguheshin” me lëndë narkotike, kokainë.



Raportohet se të arrestuarave të mparshme, sot iu shtua edhe një 25-vjeçare, e cila dyshohet se është përfshirë në këtë veprimtari. Mediat greke raportojnë se 25-vjeçarja me emrin Maria, bashkëpunonte edhe me të dashurin e saj, krahas personave të tjerë të përfshirë, të cilët tanimë janë arrestuar.

Roli i Marias dhe pagesat përmes kokainës

25-vjeçarja Maria, dyshohet se krijonte kontakte me të miturit që në verën e vitit 2023 dhe i ka ndihmuar ata në gjetjen e “klientëve”, duke marrë nga paratë që të miturit kanë fituar.

Maria dyshohet se merrte zakonisht nga 50 deri në 100 euro në varësi të parave që merrnin të miturit, 200-400 euro, ndërsa shumë herë ajo vepronte edhe si shoqëruese, duke i çuar vetë vajzat në takime.

Dyshohet se disa nga klientët, me ndërmjetësim të 25-vjeçares, u siguronin vajzave në vend të parave lëndë narkotike, konkretisht kokainë.

Ndërsa pjesa tjetër e të arrestuarve, dy prej tyre akuzohen se kanë transportuar të miturat në hotelet ku zhvilloheshin takimet. Njëri prej tyre punonte si taksist, ndërsa personi tjetër i arrestuar dyshohet se ishte në një lidhje dashurie me 25-vjeçaren.

Po ashtu, efektivët e policisë arrestuan një 21-vjeçare, e cila po ashtu është përfshirë në rrjetin e rekrutimit të të miturve.

Të arrestuarit akuzohen për veprën e trafikimit të qenieve njerëzore, ndërsa gjashtë persona të tjerë janë përfshirë në dosjen e ngritur nga autoritetet dhe po hetohen. Bëhet fjalë për pesë persona të arrestuar në janar të vitit 2024, ku rol drejtues sipas autoriteteve kishte shqiptarja, Lorela.

Lorela pretendoi se ishte përpjekur të ndihmonte 17-vjeçaren e shfrytëzuar, e cila denoncoi rrjetin e prostitucionit, gjë e cila çoi në zbardhjen e çështjes.

“E takova 17-vjeçaren kur ajo ishte 16. Ajo po vinte në banesën time për të bërë qerpikët. Unë i njoh shumë mirë prindërit e saj. Po i thosha nënës së saj ta shikonte sepse kisha frikë se ishte ngatërruar. Nuk e njoh fotografin që thonë ata, të rastit. U përpoqa ta ndihmoja 17-vjeçaren të shpëtonte. Deri pak kohë më parë ajo ishte me mua dhe po qante. Unë nuk i njoh miqtë e saj. Paratë e përmendura në mesazhe i referohen asaj që më kishte borxh për qerpikët”, theksoi shqiptarja para autoriteteve.