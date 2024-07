Në pritje të ëmbël për herë të parë? Elhaida Dani thyen heshtjen

Së fundi, këngëtarja e njohur Elhaida Dani është përballur edhe me aludimet e shtatzënisë.

E pyetur nga “Pushime on Top”, në një prej koncerteve ku ajo ishte pjesëmarrëse, Elhaida i mohoi lajmet se mund të jetë në pritje të ëmbël.

Elhaida: Nuk jam, nuk jam, nuk jam. Por nëse do vijë momenti, do vijë momenti, do t’jua them me shumë dashuri

Gazetarja: E keni në plan, e keni diskutuar?

Elhaida: Tani nuk do themi aq shumë gjëra, të lutem…