Në kërkim për mashtrim, vjedhje dhe armëmbajtje pa leje, arrestohen 3 persona në Qafë Thanë e Kapshticë

Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 14:10
Aktualitet

Në kërkim për mashtrim, vjedhje dhe armëmbajtje pa leje,

Policia Kufitare e Korçës ka arrestuar dhe proceduar tre shtetas në pikat kufitare të Qafë Thanës dhe Kapshticës, gjatë operacioneve të fundit për goditjen e krimeve ndërkufitare.

Në Qafë Thanë, u kap dhe u arrestua shtetasi F. A., 32 vjeç, banues në Maqedoninë e Veriut, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Wiesbaden/Gjermani për veprën penale “Mashtrimi”. Ky shtetas pritet të ekstradohet drejt Gjermanisë.

Ndërsa në Kapshticë, policia kufitare arrestoi shtetasin E. K., 21 vjeç, nga fshati Selenicë e Pishës, pasi ishte dënuar nga Gjykata e Korçës me 4 muaj burgim për armëmbajtje pa leje.

Po në këtë pikë kufitare, është proceduar penalisht I. A., 55 vjeç, banues në fshatin Plasë, i cili tentoi të kalonte kufirin me një pasaportë ku ishte konstatuar një vulë e dyshuar e falsifikuar.

 

