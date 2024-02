Në kërkim për drogë, arrestohet 28-vjeçari në Vlorë

Një 28-vjeçar i shpallur në kërkim për drogë është arrestuar ditën e sotme në Vlorë.

Blutë bëjnë me dije se në pranga ka rënë shtetasi me iniciale L.Gj, i cili është dënuar me burg nga gjykata për ”Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe ”Kultivimi i bimëve narkotike”..

“Strukturat e Policisë të DVP Vlorë, në zbatim të masave të hartuara në kuadër të megaoperacionit policor të koduar “Sundimi i ligjit”, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, mbi vendndodhjen e një shtetasi në kërkim, kanë intensifikuar kontrollet për kapjen dhe vënien e tij, përpara përgjegjësisë ligjore.

Si rezultat i kontrolleve u bë e mundur kapja dhe ndalimi i shtetasit:

– L. Gj., 28 vjeç, i cili ishte shpallur në kërkim pasi Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, me vendimin e datës 13.12.2020, i ka caktuar masën e sigurisë ”Arrest në burg”, për veprat penale ”Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe ”Kultivimi i bimëve narkotike”,-