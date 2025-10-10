Në kërkim nga Italia për trafik droge, arrestohet 55-vjeçari në Rinas
Një 55-vjeçar, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia është arrestuar teksa tentoi të hynte në Shqipëri.
Në pranga ka rënë shtetasi Agron Lamaj alias Aglon Lamaj. Gjykata e Apelit e Firences, në vitin 2024, e ka dënuar me 7 vjet burgim, për trafikim të lëndëve narkotike.
Në vitin 2007, ky shtetas në bashkëpunim me shtetas të tjerë, ka trafikuar lëndë narkotike, nga Holanda në Itali.
Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën, po punojnë për të finalizuar procedurën për ekstradimin e 55-vjeçarit, në Itali.
Njoftimi:
Si rezultat i verifikimeve të kryera në hyrje/dalje të Republikës së Shqipërisë, me objektiv goditjen e paligjshmërive në kufi dhe ndalimin e shtetasve në kërkim, shërbimet e Policisë Kufitare të Rinasit arrestuan provizorisht, në hyrje të vendit, shtetasin Agron Lamaj alias Aglon Lamaj, 55 vjeç.
