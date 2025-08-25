“Në dritare e me kamera përgjimi”, deputeti i PS denoncon përndjekjen e mjekes në Tiranë: Policia, asnjë masë!
Deputeti socialiste Erion Braçe, ka shpërndarë në rrjetet sociale një video duke denoncuar rastin e një personi i cili përndjek një qytetare, mjeke, dhe pacientët e saj.
Në video shihet se si ky person ngjitet në tarracën e një godine, ndërsa duket se vëzhgon kamerat e sigurisë të vendosura për të përgjuar mjeken.
Braçe shton se policia e shtetit nuk ka marrë masa mbi këtë rast, ndërsa ngre shqetësimin edhe në lidhje me një legalizim të kundraligjshëm të bërë nga institucionet, duke kërkuar hetim.
Postimi i plotë:
E MBANI MEND ATE KAMEREN ME TE CILEN NJE PERNDJEKES PERNDIQTE NJE MJEKE NE PUNEN E SAJ?;
ATE QE SHKOVA DHE E HOQA UNE!
URDHERONI;
KY ESHTE PERDJEKESI NE DY DITE TE NDRYSHME BRENDA KATER DITEVE!
Shiheni cben: hipen me shkalle ne tarracen e nje ndertimi te paligjshem dhe i shkon dritare me dritare mjekes, perndjek ate dhe pacientet e saj; MJEKJA ESHTE NE AMBJENTIN E SAJ TE PUNES, PRONE E SAJ!
Tani, eshte habi e madhe se si POLICIA E SHTETIT, e vene ne dijeni te faktit te PERNDJEKJES PERMES KAMERES SE PALIGJSHME-NE SHKELJE TE CDO KIGJI E NORME NJEREZORE, NUK I JEP FUND KESAJ PERNDJEKJE KRIMINALE QE NDODH CDO DITE;
Ka hequr kamera te paligjshme pafund, por KAMERAT ME TE CILAT KY PERNDJEK NJE MJEKE NE PUNE TE SAJ, JOOO!
Ka ndaluar pafund pisa te ketij lloji-perverse qe perndjekin njerezit ne pune te tyre edhe fizikisht, por kete JOOO!
Ju tregova dite te shkuara se ky ku per djekesi ve kembet eshte ndertim ne hapesire publike, i legalizuar ne menyre skandaloze e kundershtim me ligjin, madje duke i marre pronen tjetrit e duke i rene ne qafe gjithe banoreve te pallatit, NE NJE RRUGE KU KY OPERACIONI PER LIRIMIN E HAPESIRES PUBLIKE-edhe pse ne mes te TIRANES, NJK KA MBERRITUR!
Tani ne vend qe ndaj ketij te zbatohet ligji, TE HETOHET LEGALIZIMI SKANDALOZ NE HAPESIRE PUBLIKE, TE HETOHET KY E ZYRTARET E KORRUPTUAR QE E KANE BERE, TE SHEMBET E TE CLIROHET HAPESIRA PUBLIKE, PERFITUESI SHKON DHE ME TEJ E PERNDJEK NJEREZIT NE PUNE TE TYRE DUKE SHKELUR CDO LIGJ!