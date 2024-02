“Në burg e braktisën”, Artan Hoxha tregon pse familjarët s’pranojnë të varrosin Arben Lleshin

Arben Lleshi, një i dënuar në burgun e Peqinit, u vra tre muaj më parë nga Sokol Mjacaj. Por edhe pse kanë kaluar kaq kohë, kufoma e tij nuk është marrë nga familjarët, që refuzojnë ta marrin duke pretenduar se nuk është trupi i tij.

Gazetari investigativ, Artan Hoxha, tha në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, se familjarët kanë frikë nga vijimi i gjakmarrjes që pasoi krimin e kryer nga Lleshi në vitin 2012, që është pasuar me 5 të vrarë nga fisi Lleshi, deri tani.

“Arben Lleshi u ekzekutua me 15 dhjetor në burgun e Peqinit nga Sokol Mjacaj. Sot jemi me 26 shkurt. Kufoma e tij ka ngelur në morg. Është një nga rastet e rralla, sepe familjarët nuk e kanë marrë përsipër që t’i bëjnë një ceremoni të thjeshtë, por u është penguar rruga edhe autoriteteve që ta bëjnë, sepse familja është.

Familja e di shumë mirë kush është, por për shkak të pasoja që ka patur nga një ngjarje e ndodhur në 10 prill 2012, kur Arben Lleshi mori shokun e vet, Agim Hoxha, që i kish paguar udhëtimin për në Angli dhe e mbante me bukë, i grabit një sasi droge, shkon në market, blen veglat e punës dhe e djeg kufomën pasi e vret. U arrestua dhe u dënua për këtë gjë. Nga ky moment, u vra xhaxhai i tij, në 2013 dhe 3 vite më vonë, xhaxhai tjetër. Në 2017, djali i xhaxhait, që e morën në Kamëz dhe nuk është gjetur më. Në 5 gusht 2020, kur ishte COVID, Klevis Lleshi, që ishte edhe në kërkim nga policia, rrëmbehet në mes të Burrelit, dhe zhduket. Dhe i pesti është Arben Lleshi. Derisa vajtën te ky në burg, ata vranë xhazhallarët dhe djemtë e tyre. Mesa duket, krimi që ky pati bërë ndaj mikut të tij në Londër u cilësua i tillë. Unë kam folur me familjarët e djemve të zhdukur.

Paniku i tyre ishte sa ky ishte gjallë se thoshin ne po paguajmë për të dhe të tjerët nuk kishin lidhje. Në burg nuk e kishte takuar njeri, e braktisën. Dhe kjo sagë, po kulmon me këtë gjë, që nuk i marrin as kufomën për ta varrosur. Kanë frikë se dikush do të shkojë ta marrë, që të ketë një varr, mesa duket i ruhen kësaj pasoje”-tha Hoxha.