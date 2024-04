Bordi ndryshon çmimet e karburanteve, ja sa do të shitet nafta dhe benzina

Bordi i Transparencës ka vendosur sot uljen e lehtë të çmimeve të karburanteve. Sipas vendimit të fundit, nafta ka zbritur me 4 lekë për litër dhe nga dita e sotme do të shitet me 236 lekë për litër.

Në rënie është dhe çmimi i benzinës, që do të tregtohet me 196 lekë për litër, nga 203 që ishte deri tani. Gazi do të tregtohet me 77 lekë për litër.

Ndonëse në Bursa nafta është në tendencë rënieje prej disa javësh, duke zbritur në nivelet e para sulmeve të Rusisë ndaj Ukrainës, në tregun vendas karburanti vijon të jetë pranë nuveleve maksimale, që arritën deri në 265 lekë për litër në mars.

Çmimet e naftës ranë edhe më tej të martën, duke rënë në nivelin më të ulët dyjavor pasi bisedimet e armëpushimit midis Rusisë dhe Ukrainës lehtësuan frikën për ndërprerje të mëtejshme të furnizimit.

Ndërkohë shtimi i rasteve të COVID-19 në Kinë nxiti shqetësimet për një kërkesë më të ngadaltë.

Kontratat e së ardhmes së Brent ranë 5,95 dollarë ose 5,6% në 100,2 dollarë për fuçi.

Nafta e papërpunuar e Teksasit Perëndimor (WTI) ra nën nivelin e 100 dollarëve për herë të parë që nga 1 marsi, duke u reduktuar 5,49 dollarë ose 5,3% në 97,52 dollarë për fuçi.

Brent ka humbur gati 40 dollarë që kur arriti nivelin më të lartë të 14 viteve prej 139,13 dollarë për fuçi më 7 mars. Nafta e papërpunuar amerikane ka rënë më shumë se 30 dollarë që kur arriti nivelin më të lartë që nga viti 2008 prej 130,50 dollarë për fuçi rreth një javë më parë.

“Pritjet për zhvillime pozitive në bisedimet e armëpushimit Rusi-Ukrainë forcuan shpresat për të lehtësuar shtrëngimin në tregun global të naftës së papërpunuar”, tha Toshitaka Tazaëa, një analist në Fujitomi Securities Co Ltd.

“Bllokimet e reja për të frenuar pandeminë COVID-19 në Kinë gjithashtu ngritën shqetësime për kërkesën më të ngadaltë,” tha ai.

Kina shënoi një rritje të lartë të infeksioneve ditore të COVID-19 të martën, me dyfishim të rasteve të reja, duke arritur në nivelin më të lartë dyvjeçar, duke ngritur shqetësime për rritjen e kostove ekonomike të masave të ashpra të kontrollit të vendit. /monitor