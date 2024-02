Ndryshojnë sërish dëshmitë, Hysen Meta në gjyq: Nuk e vrava babain. Hygerta Meta: E bëra uë, na dhunonte!

Hysen dhe Amarildo Meta kanë dhënë deklarime në gjykatën e Durrësit ku dolën për masën e sigurisë me akuzën e vrasjes ndaj babait të tyre, Pëllumb Meta, citon lajmifundit.al. Gjatë deklarimeve në seancë, vëllai I madh, I dyshuar deri tani si autor I vrasjes, Hysen Meta ka thënë: “nuk e kam bërë unë, të flasë kush e ka bërë.

Ai aludoi për motren duke thënë, “ajo e qëlloi se donte ta fejonte me zor”.

Ata kanë bërë debate disa herë

Kam folur ashtu para policëve se isha i hutuar

Nuk i ka ardhur keq askujt sa na erdhi ne.

Dëshmia e Hygerta Metës:

Vëllai u kthye 15 ditë më parë, nuk ka lidhje me ngjarjen.

Unë nuk isha e interesuar për fejesën dhe e lamë atë muhabet.

“I thashë JO për fejesën në dhjetor dhe patëm një incident te bombola e gazit dhe u tremba. E preu bombolën dhe refuzoi ta rregullonte dhe kisha frikë se do të më vriste. Në fund të janarit, këmbënguli sërish te fejesa.

Më kërcënonte mua dhe mamanë se do na vriste. Mamanë vetëm pse kishte këputur një portokall që thoshte se e kishte mbjellë vetë. Në Bajram e qëlloi fort mamin kur ishte pa mendje në zemër dhe e ka rrahur në prezencën time.

Unë jam fëmija i katërt dhe ai gjithnjë ashtu ka qenë, i dhunshëm. Nuk e kemi denoncuar nga frika se ai do na vriste ose nga fisi i vetë dhe mund të paguante dikë tjetër. Do t’ju vras të gjithëve dhe me tritol, thoshte. Mamaja nuk mund të ndahej se i ikte gjysma e pasurisë”.

Amarildo Meta:

Kur jam kthyer atë ditë në shtëpi, në orën 18.10 e gjeta mamin shumë të shqetësuar. Tha që kanë vrarë babain dhe kemi nisur të bëjmë përpjekje për të fshehur trupin./lajmifundit.al