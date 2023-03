Ndryshimet në ligjin për Policinë e Burgjeve, zbardhen rregullat e reja për rekrutimin, nuk do të lejohet...

Në ligjin për Policinë e Burgjeve janë bërë disa ndryshime. Këtë e bëri të ditur dje ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, i cili duke folur dje para gazetarëve pas mbledhjes së qeverisë u shpreh se nëse deri tani policët e burgjeve kanë marrë armën në shtëpi, tashmë jashtë orarit ajo nuk do të lejohet të merret më me vete. “Kemi rregulluar edhe sistemin e gradave, të ulëta dhe të mesme.

Do të vendosim një sistem karriere në Policinë e Burgjeve. Ndryshimi i fundit ka të bëjë me përdorimin dhe llojin e armëve. Punonjësve të Policisë së Burgjeve nuk do t’i lejohet përdorimi jashtë orarit të punës si dhe rregullat për përdorimin e armëve neuro neutralizuese”, deklaroi ministri Manja.

Por Ministria e Drejtësisë është dorëzuar para vakancave të krijuara në radhët e policisë së burgjeve duke u tërhequr nga kriteri i moshës 35 vjeç për tu bërë gardian. Ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja njofton se kriteri, që është konsideruar si diskriminues, tashmë është hequr.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ministria parashikon të rikthejë edhe të vetë larguarit. “Sot kaluam disa ndryshime në ligjin për policinë e burgjeve. Ne u japim zgjidhje disa problematike, si vakancave.

Kemi një numër shumë të madh vakancash. Heqim kufirin e moshës deri në 35-vjeç për tu bërë pjesë e policisë së burgjeve. Vendosja e kufizimeve moshore në ligj është edhe diskriminues.

Gjithashtu hapim një dritare për pranim në policinë e burgjeve të të larguarve, apo edhe që vijnë nga struktura të tjera ushtarake apo policore që plotësojnë kushtet”, u shpreh ai. Po ashtu, ministri i Drejtësisë foli edhe për pamundësinë e Shqipërisë për të ekstraduar shqiptarët nga Dubai. Sipas tij, qeveria shqiptarë do të vijojë përpjekjet për të arritur një marrëveshje ekstradimi me Emiratet e Bashkuara.

Manja komenton kërkesën e DEA

Ndërkohë ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka komentuar mbi angazhimin e DEA-s që ka kërkuar informatorë shqiptarë për të luftuar krimin e organizuar. Ministri Manja tha se kjo është një shenjë e fortë bashkëpunimi mes institucioneve të dy vendeve. “E konsideroj si shenjë besimi të fortë. Bashkëpunimi i deritanishëm i agjencive shqiptare me DEA-n është shenjë e fortë e bashkëpunimit me institucionet tona. Që në ditën e krijimit të SPAK, bashkëpunimi mes prokurorisë, dhe policisë së shtetit me partnerët amerikanë ka qenë korrekt.

Tregon se besimi i këtyre strukturave te ne vjen në rritje. Ka një vullnet serioz të agjencive ligjzbatuese dhe qeverisë shqiptare për të goditur fort korrupsionin dhe krimin e organizuar. Lajmi i gëzuar do jetë ky, që ka një vullnet serioz, të qeverisë për të goditur fort korrupsionin dhe krimin e organizuar”, nënviozoi Manja.



DEA amerikane kërkon “informatorë” shqiptarë

Agjencia amerikane e luftës kundër drogës DEA kërkon ndihmën e shqiptarëve. Ambasada e SHBA njofton se DEA ka hapur një linjë të ri sinjalizimit për Shqipërinë. Tashmë DEA nuk mjaftohet vetëm me partneritetin me Policinë shqiptare për të marrë informacione në lidhje me trafikantët me origjinë shqiptare, por ka vënë në dispozicion një nr telefoni për të kontaktuar në Whatsaap dhe një adresë e-maili për këdo që ka informacion në lidhje me rritjen, prodhimin, shpërndarjen e drogërave, krimin e organizuar apo pastrimin e parave të lidhura me drogën.

"Agjencia e SHBA Kundër Narkotikëve njofton një linjë të re sinjalizimi për Shqipërinë. DEA nxit këdo që ka informacion në lidhje me trafikun e drogës ose pastrimin e të ardhurave nga droga ta ndajë informacionin me personelin e DEA-s në ËhatsApp në: +1 571 502-7846 ose me email në: [email protected] Të gjitha të dhënat do të mbahen të fshehta.

Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara të punojnë me Shqipërinë për të luftuar trafikun e drogës dhe pastrimin e parave të lidhura me to, për një të ardhme më të mirë për të gjithë shqiptarët", thuhet në njoftimin e postuar në faqen zyrtare të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Ky njoftim i DEA-s amerikanë vjen në një moment kur lidhjet e bandave shqiptare të trafikut të drogës me tregun ndërkombëtar janë bërë shumë të forta në Evropë por edhe me një rol shumë të madh në Amerikën latine.

Kujtojmë se DEA amerikane tashmë ka një zyrë në Shqipëri. Filiali i DEA-s ka fokus luftën ndaj trafikut të drogërave kryesisht kokainën e cila në shqip vjen nga Amerika Latine./oranews