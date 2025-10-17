Ndryshime në Policinë e Shtetit, ja kush emërohet Drejtor i Sigurisë Publike
Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 13:22
Aktualitet
Dhimitraq Ziu është emëruar Drejtor i Departamentit për Sigurinë Publike në Policinë e Shtetit, pasi doli fitues në procesin e konkurrimit për këtë pozicion.
Me këtë emërim, ai merr edhe gradën “Drejtues i Lartë”.
Drejtues i Parë Rebani Jaupi, që ushtronte detyrën e Drejtorit të Departamentit për Sigurinë Publike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, është transferuar dhe emëruar Përgjegjës i Departamentit të Formimit të Vazhdueshëm në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit në Akademinë e Sigurisë.