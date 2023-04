Ëndrra amerikane iu pre në mes/ Babai i 20-vjeçarit që u vra në Tiranë fitoi lotarinë, do niseshin drejt SHBA

Stiven Toshkesi, i riu që iu mor jeta në mënyrë makabre në Tiranë do të emigronte bashkë me familjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Gazetarja Klodiana Lala tha se babai i tij kishte fituar lotarinë. Lala shtoi se babai i tij do të nisej sot drejt SHBA-ve dhe më pas do të merrte të gjithë anëtarët e familjes.

"Babai i tij sot do nisej në SHBA sepse kishte fituar lotarinë dhe familja do bashkohej me të më pas,"- tha Lala ndër të tjera.

Dy 18-vjeçarët Enzi Maze dhe Axel Hoxhaj i kishin zënë pritë Stiven Toshkesit në momentin kur ai po kthehej nga puna për në banesë dhe e kanë goditur menjëherë disa herë me thikë pas shpine, duke i shkaktuar plagë të rënda.

19-vjeçari u transportua në spital, por nuk arriti dot t'u mbijetonte plagëve të marra.