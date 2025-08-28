G Bani koncert në burgun e Fushë-Krujës, krah tij edhe ish-banorja e Big Brother VIP

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 14:10
Këngëtari G Bani dhe moderatorja Valbona Mhilli kanë qenë të ftuarit special në Burgun e sigurisë së lartë në Fushë Krujë, duke dhuruar spektakël dhe energji pozitive për personat në konflikt me ligjin që qëndrojnë atje.

Institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale ka ndarë vetë pamjet dhe thotë se zëri i G-Banit dhe prezenca e gazetares Valbona Mhilli sollën gëzim dhe emocione pozitive, ndërsa vallet popullore krijuan një atmosferë të veçantë dhe tradicionale.

"Një ditë ndryshe dhe e veçantë në Burgun e Sigurisë së Lartë Fushë-Krujë! Me mbështetjen e titullarit të institucionit z. Apostol Luca dhe stafit të Sektorit të Kujdesit Social, arti dhe muzika u bënë urë për të shpërndarë dritë dhe energji pozitive.

Ky aktivitet është një mesazh i fuqishëm: rehabilitimi dhe transformimi janë të mundur përmes artit, kulturës dhe bashkëpunimit", thuhet në njoftimin e Burgut të Fushë Krujës.

Për të burgosurit, këto momente u përjetuan si një shkëputje e vogël nga realiteti i përditshëm, duke i afruar me botën jashtë përmes emocioneve dhe muzikës. Arti mund të depërtojë edhe aty ku hekurat dhe dyert e blinduara duket se i mbyllin të gjitha mundësitë.

 
 
 
 
 
