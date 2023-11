Ndjekje si në filma/ Hodhi nga automjeti pistoletën sapo pa policinë, arrestohet 38-vjeçari në Vlorë

Një aksion si nëpër filma ka ndodhur në Vlorë pasi policia u vendos në ndjekje të një 38-vjeçari në lagjen “Isa Boletini” në Vlorë, i cili sapo pa efektivët tentoi të largohej.

Enron Konomi (Daupi) mësohet se ka hedhur nga makina një pistoletë me fishekë në të, që mbante me vete dhe posedonte pa leje. Më pas është larguar me shpejtësi, por pas disa minutash ndjekje është kapur dhe prangosur nga Policia.

Në pamje shihet i shtrirë në tokë i rrethuar nga uniformat blu. Armën e zjarrit së bashku me fishekët dhe automjetin tip “Fiat”, u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Njoftimi i policisë

Vijojnë kontrollet, në kuadër të operacionit policor “Sundimi i ligjit”, për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, të shtetasve që qarkullojnë me armë zjarri dhe të atyre që mbajnë në banesë armë, municion ose drogë.

Strukturat e Hetimit të Krimeve dhe Forca e Posaçme Operacionale në DVP Vlorë në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja” dhe shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë, si rezultat i kontrolleve intensive në të gjithë territorin e qarkut, në zbatim të planit operacional të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, në kuadër të operacioni policor kombëtar “Sundimi i ligjit”, kanë konstatuar dhe goditur një rast në fushën e armëmbajtjes pa leje, në qytetin e Vlorës.

Në kuadër të këtij operacioni u kap në flagrancë dhe u vu në pranga shtetasi E. K alias E. D., 38 vjec, banues në Vlorë, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit.”

Shërbimet e Policisë, bazuar dhe në inteligjencën informative, kanë lokalizuar në lagjen “Isa Boletini”, automjetin tip “Fiat” që drejtohej nga shtetasi E. K dhe janë vënë në ndjekje të tij. Drejtuesi i automjetit, sapo ka vënë re se po ndiqej nga Policia, ka tentuar të largohet me shpejtësi dhe ka hedhur nga automjeti, një armë zjarri pistoletë me fishekë në të, të cilën e posedonte pa leje, por pas disa minutash ndjekje është kapur dhe prangosur nga Policia.

Armën e zjarrit pistoletë së bashku me fishekët dhe automjetin, u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme.