Ndizet zjarri i luftës në Evropë, Putin vendos Poloninë në shënjestër, Rusia mund të sulmojë “fortesën e NATO”

"Agresioni kundër Bjellorusisë do të thotë agresion kundër Federatës Ruse". Paralajmërimi i Vladimir Putin është kristal i qartë: mjerë ai që prek Aleksandër Lukashenkon.

Kjo sepse në rast se dikush do të fillonte një sulm kundër Minskut, Moska do të ishte e gatshme të ndërhynte, duke dale në mbrojtjen e saj. Fjalët e kreut të Kremlinit janë të destinuara të rrisin tensionin ndërkombëtar, duke qenë se në orët e fundit Polonia ka përforcuar kufirin lindor, atë që e ndan nga Bjellorusia, duke vendosur trupat e saj atje. Nga ana tjetër, stërvitje ushtarake janë duke u zhvilluar përtej kufiritmidis forcave të Minskut dhe grupit mercenar Wagner, i përshkruar si "provokim" nga Varshavë.

Mesazhi i Putinit

Putin ka paralajmëruar se Moska do të përdorë "çdo mjet që ka në dispozicion" për të mbrojtur aleatin e saj Bjellorusinë nga sulmet e mundshme. "Për sa i përket Bjellorusisë, ajo është pjesë e Shtetit të Unionit. Të nisësh agresion kundër Bjellorusisë do të thotë të nisësh agresion kundër Federatës Ruse", tha presidenti rus gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit Rus, duke shtuar se “Rusia do të përgjigjet me të gjitha mjetet në dispozicion". Sipas kreut të Kremlinit, Ukraina ekziston falë Leninit, Krimea ishte një dhuratë për Kievin nga Hrushovi, ndërsa Polonia një dhuratë nga Joseph Stalin. Në lidhje me këtë të fundit, Putin në thelb akuzoi Varshavën për kultivimin e ambicieve territoriale në disa zona të ish-Bashkimit Sovjetik. Duke folur me autoritetet polake, ai tha se ata po e "harronin" se "pjesa perëndimore e Polonisë është dhuratë nga Stalini për vendin".

Polonia në shënjestër

Me pak fjalë, Polonia përfundoi në qendër të sulmit historik të Putinit. Duke komentuar planet e Varshavës për të marrë kontrollin e territoreve perëndimore të Ukrainës, lideri rus tha se Moska mund t'i kujtojë qeverisë polake se si dështuan "planet e saj të mëparshme ekspansioniste". "Zjarri i luftës po ndizet fuqishëm. Në veçanti, Perëndimi, përdor ambiciet e liderëve të disa shteteve të Evropës Lindore, të cilët prej kohësh e kanë kthyer urrejtjen ndaj Rusisë dhe rusofobisë mallin e tyre kryesor të eksportit dhe instrument të politikës së tyre të brendshme.

Dhe tani duan të ‘ngrojnë duart' mbi tragjedinë e Ukrainës", shtoi vetë Putin. Udhëheqësi rus shtoi se planet për të formuar një grup të përbashkët ushtarak polak-lituano-ukrainas nënkuptojnë krijimin e një njësie të rregullt me ??qëllimin e deklaruar "të ofrojë siguri në territoret perëndimore të Ukrainës", por në realitet " për pushtimin e këtyre territoreve ".

"Dhurata" e Stalinit

Putin kujtoi se Polonia përdori luftën civile ruse në 1917 për të aneksuar rajone historike dhe se një pjesë e Lituanisë, Vilen Krai, mori pjesë në ndarjen e Çekosllovakisë pas Marrëveshjes së Mynihut me Hitlerin në 1938. Shefi i Kremlinit përsëriti se "një politikë e tillë agresive" përfundoi për Poloninë me tragjedinë kombëtare të vitit 1939, kur "u hodh nga aleatët perëndimorë për t'u ngrënë nga makina ushtarake gjermane", duke humbur pavarësinë dhe shtetësinë e saj, e cila u rivendos kryesisht falë Bashkimit Sovjetik.

“Dhe ishte falë Bashkimit Sovjetik, falë pozicionit të Stalinit, që Polonia mori toka të rëndësishme në Perëndim, tokat e Gjermanisë. Kjo është pikërisht çështja… territoret perëndimore të Polonisë së sotme janë një dhuratë nga Stalini për polakët. A e kanë harruar miqtë tanë në Varshavë?”, pyeti Putini, dhe pyetjet e tij veçse djallëzore janë edhe shumë të rrezikshme.

“Fortesa e Europës”

Faktikisht, Polonia është shndërruar në vijën e parë të mbrojtjes së Perëndimit përballë kërcënimit të Presidentit Vladimir Putin.Prej kohësh, vendi ka luajtur rolin e pararojës së NATO-s dhe Bashkimit Europian në Europën Qendrore, përballë të ashtuquajturës “agjendë revizioniste e Kremlinit”. Polonia, gjithashtu, ka praninë më të madhe të trupave amerikane në Europë, të cilat në të gjithë kontinentin numërohen në 100 mijë.

Vëmendja e shtuar strategjike që ka marrë Polonia përkundër agresionit rus në Ukrainë, lidhet me pozicionin e saj strategjik, pasi ndan një kufi të gjatë prej 550 kilometrash me Ukrainën.