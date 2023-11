Ndiheni gjatë gjithë kohës të lodhur? Ja çfarë i mungon trupit tuaj

Nëse kohët e fundit ndiheni vazhdimisht të lodhur duhet të vizitoni mjekun tuaj dhe përmes analizave të përcaktoni nëse keni mungesë në një lëndë ushqyese specifike.



Dietologia Lindsey Klein, argumenton se ekziston një lëndë ushqyese që luan një rol në parandalimin e lodhjes dhe ajo është fibra.

“Edhe pse fibra nuk jep energji, ajo ndihmon në rregullimin e energjisë”, thotë ajo.

Ekzistojnë dy lloje fibrash, të tretshme dhe të patretshme.

Fibrat e tretshme, që gjenden në ushqime të tilla si tërshëra, fasulet, thjerrëzat, perimet, frutat dhe drithërat, thithin ujin, fryhen dhe formojnë një substancë të ngjashme me xhel që ndihmon sistemin tretës.

Kur fibra e tretshme është e pranishme, ajo ngadalëson shkallën me të cilën sheqeri hyn në qeliza. Kjo ndihmon në mbajtjen e niveleve të sheqerit në gjak të qëndrueshme.

Pa fibra të tretshme, Klein thotë se nivelet e sheqerit në gjak priren të rriten dhe të bien, gjë që mund të çojë në luhatje të ngjashme në nivelet tuaja të energjisë. Por ai thekson se keni nevojë edhe për fibra të patretshme, të cilat të dyja janë thelbësore për tretje të mirë.



“Fibrat janë gjithashtu mbushëse dhe kanë një efekt të mirë”, thotë Klein. “Kjo do të thotë më pak uri dhe më shumë aftësi për t’u fokusuar në detyra të tjera. Kur i siguroni trupit tuaj kalori dhe fibra të mjaftueshme, truri juaj nuk do të mendojë “kur është vakti im i radhës”. Do të mundësojë fokusimin në momentin e tanishëm”.