Ndezi zjarr për të djegur mbeturinat dhe rrezikoi banesat përreth, arrestohet 63-vjeçari në Dimal
Një 63-vjeçar ka përfunduar në pranga pasi ndezi zjarr për të djegur mbeturinat, duke shkaktuar përhapjen e flakëve dhe rrezik për banesat përreth.
Policia bën me dije se bëhet fjalë për shtetasin K.B., banues në fshatin Poshnje, i cili dogji disa bimë në afërsi të shtëpive. Zjarri u vu nën kontroll nga shërbimet zjarrfikëse, duke shmangur përhapjen e mëtejshme.
Njoftimi i Policisë:
Dimal/Ndezi zjarr në fshatin Poshnje e Vogël, arrestohet në flagrancë 63-vjeçari.
Si rezultat i veprimeve hetimore të kryera për zbardhjen e autorësisë së rasteve të zjarrvënieve dhe arrestimin e përgjegjësve, specialistët për Hetimin e Krimeve të Stacionit të Policisë Dimal vunë në pranga shtetasin K. B., 63 vjeç, banues në Poshnje, Dimal.
Ky shtetas dyshohet se ka ndezur zjarr, në tokën e tij, për të djegur mbeturinat, dhe nga përhapja e flakëve u dogjën disa bimë dhe u rrezikuan banesat përreth.
Drejtoria Vendore e Policisë Berat apelon për të gjithë qytetarët që në asnjë rast të mos ndezin zjarre, pasi do të përballen me ligjin.
Gjithashtu, fton qytetarët që të denoncojnë në numrin 112, çdo rast të kësaj veprimtarie kriminale dhe të paligjshmërive në tërësi, dhe iu garanton anonimat, reagim të shpejtë dhe të paanshëm.
Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Stacionit të Policisë Poliçan arrestuan në flagrancë shtetasin A. D., 46 vjeç, banues në fshatin Drenovë, Poliçan, pasi gjatë një konflikti për motive të dobëta, ka goditur me sende të forta, shtetasin P. D., 64 vjeç, banues në fshatin Drenovë, Poliçan.
Materialet i kaluan Prokurorisë së Beratit për veprime të mëtejshme ligjore.