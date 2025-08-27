Ndërtoi më 2017 disa shtëpi pushimi pa leje në Ishëm kur ishte në detyrë, arrestohet ish-kryeinspektori i IMT-së
Ndërtoi pa leje tetë vite më parë disa shtëpi pushimi në fshatin Shetaj të Ishmit, arrestohet ish-kryeinspektori i IMT-së së Durrësit.
Burime zyrtare nga policia vendore konfirmuan prangosjen e 55-vjeçarit me inicialet A.H., nga Tirana dhe sqaruan se vepra penale prej tij është konsumuar gjatë kohës që ishte në detyrë.
“Specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomiko-Financiar arrestuan shtetasin A. H., 55 vjeç, banues në Tiranë, pasi dyshohet se në vitin 2017, kur ka qenë me detyrë kryeinspektor i IMT Durrës, ka ndërtuar pa leje, disa objekte (shtëpi pushimi), në fshatin Shetaj, Ishëm”, bëri me dije policia vendore.
Për ndalimin e tij u njoftua ehe Prokuroria e Durrësit, që po ndjek hetimet e dosjes ndaj ish-zyrtarit vendor.