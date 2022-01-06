LEXO PA REKLAMA!

Ndarja nga jeta e Arben Lazes, Meta: Humbje e pazëvendësueshme

Lajmifundit / 6 Janar 2022, 14:44
Aktualitet

Ndarja nga jeta e Arben Lazes, Meta: Humbje e pazëvendësueshme

Kreu i Shtetit Ilir Meta ka reaguar në lidhje me ndarjen nga jeta të presidentit të ekipit të Elbasanit Arben Laze.

Meta shkruan se kjo është një humbje e pazëvendësueshme për familjen e tij dhe komunitetin sportiv në vendin tonë.

“Ndarja e papritur dhe e parakohshme nga jeta e Arben Lazes, Presidentit të ekipit të Elbasanit, është një humbje e madhe dhe e pazëvendësueshme për familjen e tij, por edhe për komunitetin sportiv në vendin tonë.

Mirënjohje për ndihmesën bujare dhe angazhimin e palodhur të dhënë ndër vite për zhvillimin cilësor të futbollit, veçanërisht për bashkëpunimin e vendosur me qëllim vlerësimin e personaliteteve të shquara sportive të Elbasanit.

Ngushëllimet më të ndjera familjes Laze, të afërmve, miqve e bashkëpunëtorëve, ekipit të Elbasanit, si dhe sportdashësve të këtij qyteti, me emër të madh në historinë e futbollit shqiptar!”, shkruan Meta.

