Ndarja nga jeta e aktorit të humorit, reagon për herë të parë djali i tij, Julian Deda!

Julian Deda, djali i aktorit të humorit Zef Deda ka reaguar për herë të parë në lidhje me ndarjen nga jeta të babait të tij.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale ai thotë se homazhet do të bëhen në Teatrin “Migjeni”, aty ku edhe ka qenë shtëpia e tij e dytë.

“Me dhimbje te thelle, ju njoftoj per ndarjen nga jeta te babait tim, Zef Deda. Homazhet do behen ne hollin e Teatrit “Migjeni”, qe ishte edhe shtepia e tij e dyte, duke filluar nga ora 09:00. Pas homazheve, ne oren 13:00, kortezhi niset per meshen e drites, me pas percjellja per ne banesen e fundit, ne varrezat e Rrmajit”, shkruan Julian Deda.

Aktori i mirënjohur i humorit, Zef Deda është ndarë nga jeta në moshën 73-vjeçare.

Zef Deda mësohet se vuante prej kohësh nga një sëmundje e rëndë. Mjeshtri i madh i humorit është ndarë nga jeta ditë e sotme.

Dy djemtë e aktorit, Julian dhe Mario Deda kanë vendosur një fiongo të zezë në shenjë zie në rrjetet sociale.