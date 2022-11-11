LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Plagosja e Fredi Kokoneshit, shoferi i kryebashkiakut në gjëndje të rëndë

Lajmifundit / 11 Nëntor 2022, 10:29
Aktualitet

Plagosja e Fredi Kokoneshit, shoferi i kryebashkiakut në gjëndje

Plagosja me thikë e kryebashkiakut Fredi Kokoneshi tronditi jo pak Divjaken paraditen e kësaj të premteje.

Kokoneshi dhe shoferi i tij,  u qëlluan me thikë pas një sherri me bashkëshortin e një doktoreshe në Polikliniken e Divjakes.

Policia ka ndaluar autorin e dyshuar të ngjarjes së rëndë Ergest Xhelili, ish-specialist i IT në Bashkine Divjake..

Fredi Kokoneshi u dërgua me urgjencë në spitalin e Lushnjës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Ndërsa shoferi i tij  Gazmend Bullari ndodhet në gjëndje të rëndë shëndetesore, dhe aktualisht po I nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion