Plagosja e Fredi Kokoneshit, shoferi i kryebashkiakut në gjëndje të rëndë
Lajmifundit / 11 Nëntor 2022, 10:29
Aktualitet
Plagosja me thikë e kryebashkiakut Fredi Kokoneshi tronditi jo pak Divjaken paraditen e kësaj të premteje.
Kokoneshi dhe shoferi i tij, u qëlluan me thikë pas një sherri me bashkëshortin e një doktoreshe në Polikliniken e Divjakes.
Policia ka ndaluar autorin e dyshuar të ngjarjes së rëndë Ergest Xhelili, ish-specialist i IT në Bashkine Divjake..
Fredi Kokoneshi u dërgua me urgjencë në spitalin e Lushnjës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ndërsa shoferi i tij Gazmend Bullari ndodhet në gjëndje të rëndë shëndetesore, dhe aktualisht po I nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale.