Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 17:21
Aktualitet

Ndahet nga jeta parakohe gazetari dhe publicisti i njohur Artur Zheji!

Diten e sotme eshtë ndarë nga jeta parakohe publicisti dhe gazetari i njohur Artur Zheji.

Ai ka humbur jetës sot në moshën 63-vjeçare, ndërsa ndodhej në Sarandë me familjen e tij.

Artur Zheji ishte gazetar, publicist dhe drejtues emisionesh, pjesë e ekranit dhe medias shqiptare prej shumë vitesh.

Zheji ishte i biri i euriditit shqiptar Petro Zhejit dhe aktores së njohur shqiptare Besa Imamit.

Ai njihej gjeresisht si analist politik dhe jo vetem por edhe si gazetar aktiv ne Shqiperi dhe Itali.

Sarandë/Infomacion paraprak

Sot, rreth orës 16:10, në afërsi të rrugës “Butrinti”, shtetasi A. Zh., 63 vjeç, banues në Tiranë, dyshohet se ka shfaqur probleme shëndetësore gjatë qëndrimit në një restorant dhe gjatë transportit drejt spitalit me autoambulancë, ka ndërruar jetë.

Vijon puna për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.

 

