Ndahet nga jeta në moshë të re psikologia e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Ilirjeta Metushi
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i Universitetit të Tiranës njofton ndarjen nga jeta të psikologes Ilirjeta Metushi, e cila prej vitit 2022 ka qenë pjesë e stafit dhe ka mbështetur studentët.
Fakulteti shpreh ngushëllimet për familjen dhe të afërmit në këto momente.
“Me dhimbje të madhe njoftojmë ndarjen nga jeta të koleges sonë të dashur, Ilirjeta Metushi, e cila që prej vitit 2022 ka qenë pranë studentëve dhe stafit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja si psikologe.
Ilirjeta do të mbahet mend për buzëqeshjen, mirëkuptimin dhe zemrën e saj të madhe që na frymëzoi të gjithëve.
Ngushëllimet tona më të ndjera shkojnë për familjen dhe të afërmit. Në këto çaste të dhimbshme, jemi pranë tyre me mendje dhe zemër”, shkruan fakulteti.